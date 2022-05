Guerre en Ukraine : le G7 "ne reconnaîtra jamais les frontières" que la Russie tente d'imposer par la force

Ces déclarations interviennent alors que des combats particulièrement violents sévissent dans la région du Donbass, en partie contrôlée depuis 2014 par des séparatistes prorusses, et sur laquelle Moscou se concentre depuis des semaines sans faire d'avancées significatives.

Les ministres ont réitéré leur demande à la Russie de "mettre fin à la guerre qu'elle a commencé sans provocation (de la part de l'Ukraine) et à la souffrance tragique et les pertes en vies humaines qu'elle continue de provoquer". Ils ont de nouveau appelé la Biélorussie "à cesser de faciliter l'intervention de la Russie et de respecter ses engagements internationaux".