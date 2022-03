Guerre en Ukraine mal anticipée : le chef du renseignement militaire français débarqué

"Tout le monde a été surpris, quelles que soient les personnes, par l'offensive russe en Ukraine. Personne n'y croyait, maintenant c'est avéré, mais ce n'était pas rationnel", a décrypté sur LCI le consultant en géopolitique, le général François Chauvancy, évoquant "une question d'interprétation". "J'ai une autre explication, sans qu'elle soit la plus vraie. Quand vous reprenez tous les livres blancs sur la défense et la sécurité nationale, la menace russe est évoquée de plus en plus fortement depuis 2008."

"En 2008, ça allait à peu près, même si les Russes étaient en train de monter en puissance. En 2013, ça devient une menace militaire. En 2017, la Revue stratégique dit la même chose, avec plus de force, notamment avec les craintes sur l'énergie que l'on découvre aujourd'hui. En 2021, idem. En gros, pour faire simple, depuis maintenant 15 ans, on sait que la menace russe existe", a affirmé le Saint-Cyrien, qui a quitté le service actif depuis 2014. "Et cet ennemi russe a été exclu de notre réflexion militaire, mais aussi politique."