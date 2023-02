Guerre en Ukraine : le Ground Master 200, ce radar que la France va fournir à Kiev

Il fait partie des armes promises par la France à l'Ukraine. En plus des 12 canons Caesar de 155 mm annoncés mardi 31 janvier, Paris va livrer un radar Ground Master 200 (GM200) produit par le français Thales. Il s'agit d'un radar de moyenne portée qui permet de détecter un aéronef ennemi à 250 km et le combattre à 100 km, que celui-ci vole à faible vitesse et basse altitude comme les drones, ou à haute altitude comme les avions de combat.

Cet appareil assure également une protection face aux roquettes et tirs d'artillerie en alertant les troupes au sol des tirs ennemis, selon les caractéristiques décrites par le fabricant qui l'a vendu à plus de 60 exemplaires dans le monde. Ce radar est également rapide à déplacer et transportable par camion.