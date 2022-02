Guerre en Ukraine : le groupe Wagner envoyé pour assassiner Zelensky ?

La vie du président ukrainien est en péril. Selon le journal britannique The Times, plus de 400 mercenaires russes de la force Wagner seraient arrivés sur le sol ukrainien il y a cinq semaines. Alors que les bombardements se poursuivent à Kiev ce lundi - et que des négociations sont en cours entre l'Ukraine et la Russie en Bélarus -, ces soldats venus d'Afrique seraient désormais dans la capitale ukrainienne avec pour mission : assassiner Volodymyr Zelensky, qui résiste face à l'agresseur russe.

C'est par une note de ses services secrets que le gouvernement ukrainien aurait appris leur présence, toujours selon le quotidien, déclarant dans la foulée un couvre-feu strict de 36 heures. Ce dernier a été levé lundi matin à 8 heures, heure locale.