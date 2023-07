Wagner aux portes de la Pologne, qui craint "une attaque hybride"

L'arrivée de Wagner sur le sol biélorusse inquiète à l'est de l'Europe. Samedi 29 juillet, lors d'une conférence de presse, le Premier ministre polonais a alerté sur la présence d'une centaine de mercenaires du groupe paramilitaire Wagner à proximité de la ville biélorusse de Grodno, elle-même située près des frontières polonaise et lituanienne. "Il s'agit certainement de préparatifs en vue d'une future attaque hybride sur le sol polonais", a-t-il craint, comme le montrent les images diffusées par LCI et visibles en tête de cet article.