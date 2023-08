Le groupe Wagner va-t-il être désormais financé par la Biélorussie ?

Et pour cause : cette restructuration a de fortes chances de se réaliser sans l'aide de la Russie, qui chercherait même plutôt désormais à mettre des bâtons dans les roues du groupe paramilitaire. Selon les Britanniques, le Kremlin a d'ores et déjà "agi contre d'autres intérêts commerciaux du propriétaire de Wagner, Evgueni Prigojine" depuis le coup de force de fin juin. "Il existe une possibilité réaliste que le Kremlin ne finance plus le groupe", estime les services du MOD dans la même publication. Pour remplacer l'argent venu du Kremlin, ces derniers affirment donc que Minsk pourrait désormais prendre le relais : "si l'État russe ne paie plus Wagner, les deuxièmes payeurs les plus plausibles sont les autorités biélorusses".