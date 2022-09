Le jour où les États-Unis et la Russie ont frôlé le conflit nucléaire

À son arrivée au pouvoir, John Kennedy décide d'aller plus loin que son prédécesseur. En avril 1961, la baie des Cochons entre dans l'histoire : des centaines d'exilés cubains, entrainés par la CIA, débarque dans la nuit à Cuba. Objectif : renverser Fidel Castro. Sauf que la guérilla est lourdement armée, et la tentative de coup d'État tourne court. Le fiasco est total pour Kennedy. Surtout quand le président américain voit, quelques mois plus tard, Castro se rapprocher de la Russie.

Le dirigeant cubain décide de s'allier avec les Soviétiques. Et leur alliance va précipiter le monde au bord de la guerre nucléaire. En juin 1962, l'opération Anadyr débute : le patron du Kremlin, Nikita Khrouchtchev, décide d'envoyer à Cuba 50.000 soldats mais aussi et surtout une trentaine de missiles nucléaires. Et ainsi disposer d'une base militaire à proximité des États-Unis, lesquelles ont déjà fait de même en Turquie et en Italie.