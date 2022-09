Le Kremlin sous le feu des critiques à l'ONU, l'appel de Volodymyr Zelensky aux russes... Le point sur la situation en Ukraine

Les auteurs de crimes "doivent être tenus pour responsables". Lors d’une réunion du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l’ONU António Guterres a demandé une enquête sur le "catalogue de cruautés" perpétrées en Ukraine. Les rapports des services humanitaires de l’ONU "sont un catalogue de cruautés : exécutions sommaires, violence sexuelle, torture et autres traitements inhumains et dégradants contre les civils et les prisonniers de guerre", a-t-il déclaré à l’ouverture de la réunion à laquelle participe notamment le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Selon António Guterres, les auteurs de ces crimes "doivent être tenus pour responsables lors de procédures judiciaires justes et indépendantes. Les victimes et leurs familles ont droit à la justice et à la réparation." Et de conclure : "Chaque jour en moyenne, cinq enfants sont tués ou blessés en Ukraine".