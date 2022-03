Guerre en Ukraine : "Jamais les Russes ne conquerront Kiev", promet son maire Vitali Klitschko

Dans une interview accordée au Monde, Vitali Klitschko veut rassurer les Ukrainiens et affirme que "jamais" les Russes "ne conquerront" la capitale ukrainienne. "La ville est prête à se défendre. Les gens sont prêts. Il y a de la colère, de la rage, et il n’y aura pas de panique. Nous sommes des guerriers", a-t-il assuré. Mais prévient-il, si "la situation militaire est encore sous contrôle (...), nul n'est plus en sécurité" dans la capitale. "Quand on voit ce qu’il se passe ailleurs, comme à Marioupol, le scénario d’une volonté russe de destruction totale de Kiev n’est pas exclu", appuie-t-il.

Depuis le début de l'invasion russe, plus de la moitié de trois millions d'habitants de la ville ont déjà fui Kiev, déclare le maire, qui redoute l'intensification des raids aériens et des bombardements.