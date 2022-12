Le ministre de la Défense russe a-t-il survolé la ligne de front ?

Moscou ne précise pas dans quels territoires le ministre se trouve, si ce n’est qu’il s’est rendu dans les "zones de l’opération miliaire spéciale", ni quand. Il n’en faut pourtant pas plus à certains observateurs du conflit pour douter. Dix mois après le début de la guerre, la ligne de front s’étend sur des centaines de kilomètres, tandis que l’armée russe se fait repousser à l’est par la contre-offensive ukrainienne. Au total, les soldats de Kiev auraient regagné plus de 70.000 km² de territoire.

Et comme l’a résumé Volodymyr Zelensky lundi 19 décembre, "Bakhmout reste le point le plus chaud de toute la ligne de front, plus de 1300 kilomètres d'hostilités actives". Après plusieurs revers dans le sud du pays, les Russes ont concentré leurs efforts sur cette ligne de front au nord de Donetsk.