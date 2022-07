Guerre en Ukraine : le ministre russe de la Défense a-t-il prévenu que l'URSS serait "bientôt de retour" ?

C'est donc à cet événement historique que Sergueï Choïgou faisait référence dans son discours. Car, comme l'a souligné le site Newsguard, l'intervention de Moscou en 1992 durant la guerre civile géorgienne avait déjà été décrite par la Russie à l'époque comme une "opération de maintien de la paix". La première dans son genre. "La première opération de maintien de la paix de la Fédération de Russie, qui a débuté le 14 juillet 1992 en Ossétie du Sud, a été menée en un souffle et est devenue une étape importante pour le pays", a ainsi déclaré le ministre de la Défense, d'après la retranscription disponible dans la presse russe.

Félicitant toutes les personnes impliquées dans l'opération et présentes lors de cet anniversaire, le ministre a voulu rappeler le sentiment qui était celui des dirigeants de l'époque. "Je suis certain, surtout parmi ma génération, nous étions absolument convaincus que tout cela était temporaire, que notre nation redeviendrait grande et puissante, que l'Union soviétique reviendrait. Que tout le monde vivrait en paix et en harmonie." C'est cette séquence qui a été découpée et mis en ligne sur les réseaux sociaux.