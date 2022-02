Ukraine : le mot "relax" tracé par un avion près de la frontière peu avant le début du conflit ?

Grâce au site Flightradar24, il est possible de suivre le trajet de n'importe quel avion de ligne dans le monde. Un puissant outil de visualisation, en direct comme en différé, grâce auquel on constate l'ampleur du trafic aérien mondial. L'itinéraire de chaque aéronef est ainsi consigné avec précision, si bien que les pilotes peuvent – en fonction des virages qu'ils vont réaliser – former de véritables "dessins" consignés sur Internet.

C'est ainsi que l'on peut retrouver le vol d'un Airbus A321-211 de la compagnie Air Moldova, enregistré sous l'identité "ER-AXR" et ayant tracé le mot "relax" lors d'un vol le 17 février. Un aller-retour dans les airs depuis la capitale moldave qui a attiré l'attention de divers médias, parmi lesquels le magazine Science Post. Il n'a pas hésité à évoquer une "leçon de paix" alors que la situation s'envenimait en Ukraine voisine. Et évoquait au passage un message "exhortant tout le monde à "se détendre" face aux craintes croissantes d’une guerre entre les deux pays". Une analyse pour le moins enjolivée des faits.