Le Nobel de la paix attribué ce vendredi : vers un prix anti-Poutine ?

D'autres observateurs espèrent que le comité Nobel déjouera les pronostics, en se tournant vers la cause climatique. Dans ce domaine, où tous les voyants ont viré au rouge, avec une succession de vagues caniculaires, des incendies, des tempêtes ou encore des inondations, l'urgence se fait de plus en plus pressante. Évoquée comme "nobélisable" depuis plusieurs années malgré son jeune âge (19 ans), l'adolescente suédoise Greta Thunberg pourrait ainsi l'emporter avec, peut-être, son mouvement "Fridays for future", le naturaliste et journaliste britannique David Attenborough ou d'autres militants.

Quoi qu'il en soit, le choix définitif sera connu dans la matinée. À en croire les signaux faibles envoyés par la présidente du comité Berit Reiss-Andersen, un ou plusieurs noms (jusqu'à trois) ont été arrêtés. Pour l'heure, le secret reste bien gardé.