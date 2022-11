Le Parlement européen a-t-il reçu un marteau ensanglanté de la part du groupe Wagner ?

Le message est on ne peut plus clair. Et il prend la forme d'un marteau tâché de sang. Plusieurs publications affirment ce jeudi 24 novembre que le Parlement européen a reçu ce colis macabre de la part de celui qu'on surnomme le "cuisinier du Kremlin". À savoir le commandant du groupe Wagner, Evguéni Prigojine.

La vidéo qui accompagne cette information montre un homme, présenté comme Igor Eliseyev, l'avocat du chef d'entreprise russe, porter un étui à violon. Il le pose sur la table, devant un autre homme, et l'ouvre. À l'intérieur de ce "cadeau", un marteau estampillé du logo de l'entreprise de mercenariat russe. Un outil qui n'a rien d'anodin. Il fait référence à l'exécution brutale d'un soldat russe le 14 novembre, qui était accusé par le groupe paramilitaire d'avoir fait défection. Autre détail sordide : des traces de sang sur le manche.