Guerre en Ukraine : "le pire" pourrait être "devant nous", s'inquiète Jean-Yves Le Drian

Selon les derniers bilans établis, l’ONU déplorait lundi de 102 morts et de 304 blessés, mais prévenait que ces chiffres réels étaient "considérablement" plus élevés. Le ministère ukrainien de la Santé relevait quant à lui le 27 février, au quatrième jour de l'offensive seulement, 352 civils tués, dont 14 enfants, et 2 040 blessés. Du côté des pertes militaires, près de 9.000 soldats russes ont été tués depuis une semaine selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, un chiffre invérifiable dans l'immédiat. Moscou de son côté a dévoilé mercredi son premier bilan de militaires russes tués dans l'offensive en Ukraine, en annonçant la mort de 498 de ses soldats et précisant que 1597 autres y ont été blessés.

"Nous sommes aussi déterminés que Vladimir Poutine, même bien plus. Nous sommes solidaires et unis", a toutefois lancé le ministre. "Je pense que le président Zelensky gagnera", a-t-il même ajouté, estimant que "la Russie est en train de s'isoler complètement du monde et personne ne croit en sa parole". Il a appelé à ce que "le mouvement de solidarité" autour de l'Ukraine se poursuive.