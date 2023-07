Le pont de Crimée n'est-il "plus utilisé pour le transport militaire depuis longtemps" comme l’affirme Poutine ?

Dans sa note du 17 juillet, l’Institut pour l'étude de la guerre (ISW) estime lui aussi que "le pont du détroit de Kertch et les zones militaires de la Crimée occupée sont des cibles militaires légitimes pour les forces ukrainiennes dans leur défense contre l'invasion et l'occupation russe à grande échelle de l'Ukraine". Ce pont, inauguré en 2018 par Vladimir Poutine en personne, relie donc la péninsule illégalement annexée à la région russe de Krasdonar. Par sa situation géographique, il est hautement stratégique pour Moscou, aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre. Comme le souligne Michel Goya, militaire et historien français, "le transport militaire est très dépendant de la voie ferrée. Or, il n’y en a que deux pour alimenter le front sud dans la zone des provinces de Kherson, Zaporijia et Donetsk ouest. L’une de ces deux voies ferrées passe par le pont de Kertch. Elle est indispensable. La route l’est beaucoup moins".

Le pont se trouve être une voie majeure pour faire circuler les marchandises et les affréter aux populations civiles de Crimée et des régions occupées d’Ukraine. L’autre axe ferré dévale, lui, la côte de la mer d’Azov, depuis la région russe de Rostov. Mais l'infrastructure est aussi un appui logistique militaire pour acheminer du matériel et des renforts de Russie vers l’Ukraine, spécifiquement dans les régions de Kherson et de Zaporijia où les combats se poursuivent.