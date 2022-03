Guerre en Ukraine : le porte-avions Charles-de-Gaulle déployé en Méditerranée

Sa mission : observer et dissuader. La ministre française des Armées, Florence Parly, a annoncé jeudi soir sur BFMTV que "le porte-avions Charles-de-Gaulle et son escorte ont quitté Chypre" afin de s'adapter "à la situation nouvelle", en référence à la guerre menée en Ukraine par la Russie.

"Nous les avons déployés parce que nous devons assistance et solidarité à des pays qui appartiennent à l'Union européenne, qui appartiennent à l'Alliance atlantique et qui sont au plus près de ce conflit", a-t-elle précédemment expliqué sur la chaîne franceinfo. "Nous voulons envoyer un message dissuasif vis-à-vis de la Russie afin qu'elle ne fasse pas un pas de plus et qu'elle ne se mette pas en tête de franchir cette limite que constitue l'Alliance atlantique", a-t-elle prévenu avant d'ajouter : "Nous sommes des pays qui sont liés par un pacte de solidarité et la Russie sait que si l'un d'entre nous était attaqué, alors c'est toute l'Alliance qui riposterait".