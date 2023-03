Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine en visite-surprise en Crimée

Le président russe est visé depuis ce vendredi par un mandat d'arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI), qui l'accuse du crime de guerre de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens. Le Kremlin a jugé "nul et non avenu" ce mandat, dont l'émission a été annoncée le jour où Moscou et Pékin ont annoncé la visite du dirigeant chinois Xi Jinping en Russie la semaine prochaine, censée ouvrir une "nouvelle ère" dans les relations entre les deux alliés. La délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'un chef d'État en exercice, par ailleurs membre du Conseil de sécurité de l'ONU, est une étape sans précédent pour la CPI, créée en 2002 - mais non reconnue par Moscou.