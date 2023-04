Prêtre agressé, paroisse incendiée... Les Ukrainiens s'en prennent-ils à l'Église orthodoxe ?

Au début du mois, des publications ont mis en cause "des partisans radicaux de l'Église ukrainienne" dans l'incendie d'une paroisse, à Novopoltavka. Une vidéo qu'avait même partagée le compte Facebook de l'ambassade de Russie à Londres. Sauf qu'en cherchant à localiser l'établissement en flammes, il est apparu assez rapidement que les images ne proviennent absolument pas de ce village ukrainien, dont l'église ne correspond pas à celle visible sur la vidéo.

En réalité, une recherche d'image inversée nous a permis de faire remonter cette vidéo à janvier 2013. D'après plusieurs articles à ce sujet, le feu s'est déclaré dans une paroisse d'Ilyinka, en Russie. À l'époque, l'enquête avait conclu à une origine accidentelle de l'incendie, liée à un "dysfonctionnement électrique", et non criminelle. On retrouve d'ailleurs cette vidéo sur YouTube dès le 23 janvier 2013. On est donc très loin du front ukrainien, aussi bien géographiquement que chronologiquement.