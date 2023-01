Poutine est fan de son film : le "Rambo russe" prêt à combattre pour l'Ukraine

Il était la vedette de l'un des films préférés de Vladimir Poutine. Accueilli par le président russe il y a près de deux décennies dans l'une de ses résidences, il est désormais persona non grata en Russie. L'acteur Artur Smolyaninov, surnommé le "Rambo russe" et star de Devyataya Rota (Le 9e Escadron), un long métrage sorti en 2005 sur la guerre entre l'Afghanistan et les forces soviétiques, est dans le viseur de Moscou depuis ses déclarations pro-ukrainiennes.

Dans une interview accordée à la Novaïa Gazeta Europe, un journal d'opposition, Artur Smolyaninov a récemment assuré qu'il était prêt à se battre en Ukraine... en faveur de Kiev. "Je ne ressens que de la haine envers les personnes de l'autre côté de la ligne de front", à savoir les Russes, a lancé celui qui s'est exilé. "Si j'étais sur le terrain, il n'y aurait pas de pitié."