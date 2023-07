Ukraine : le rapatriement de Turquie des cinq soldats d'Azovstal excède Moscou

Son porte-parole, Dmitri Peskov, a expliqué ce rapatriement par "l'échec de la contre-offensive ukrainienne" et par la perspective du sommet de l'Otan de Vilnius les 11 et 12 juillet. "Les préparatifs du sommet de l'Otan sont en cours et, bien sûr, il y a eu beaucoup de pression sur la Turquie", a-t-il déclaré.