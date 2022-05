Guerre en Ukraine : le récit édifiant d'un officier russe qui a refusé de se battre

Selon Valentina Melnikova, secrétaire exécutive de l'Union des comités de mères de soldats de Russie, de nombreuses plaintes de soldats russes ont été entendues lorsque les premières unités ont quitté l'Ukraine pour se reposer. "Les soldats et les officiers ont écrit des rapports de démission, indiquant qu'ils ne pouvaient pas revenir avec succès", a-t-elle déclaré à CNN. "Les principales raisons sont, premièrement, l'état moral et psychologique. Et la deuxième raison concerne les convictions morales."

En Russie, Melnikova a déclaré à CNN que "de nombreux" soldats russes ont refusé de se battre en Ukraine, sans toutefois donner des détails, invoquant des problèmes juridiques et de sécurité. Depuis le début de la guerre, des milliers de soldats russes ont été tués en Ukraine. Mais pour l'heure, le chiffre exact n'est pas connu.