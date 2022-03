Guerre en Ukraine : l'accès à Facebook bloqué par le régulateur russe de l'Internet

Ce blocage était attendu, alors qu'une semaine plus tôt les autorités de régulations avaient annoncé une "limitation de l'accès" à la plateforme. En cause, des sanctions prises par Facebook contre ces mêmes médias russes. Selon l'autorité russe, ces restrictions "violent les principes clés de la libre diffusion de l'information et de l'accès sans entrave des utilisateurs russes aux médias russes sur les plateformes internet étrangères".

Vendredi soir, le groupe Meta (qui détient Facebook) a estimé que des "millions de Russes ordinaires seront bientôt privés d'informations fiables", selon les mots de Nick Clegg, président des Affaires internationales du groupe américain.