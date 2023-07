Guerre en Ukraine : le renseignement britannique appelle les Russes à devenir espions pour le Royaume-Uni

"Alors qu'ils sont témoins de la vénalité, des luttes intestines et de l'incompétence pure et simple de leurs dirigeants, de nombreux Russes sont confrontés aux mêmes dilemmes et aux mêmes tiraillements de conscience que leurs prédécesseurs en 1968", quand Moscou était intervenu pour écraser le Printemps de Prague. Il a assuré que le recrutement d'espions serait géré "avec discrétion et professionnalisme". Dans une interview au site Politico, Richard Moore a assuré que la protection de tels espions était "sacrée" : "Si nous ne pouvions pas assurer ça, nous ferions faillite, et je peux vous assurer que nous sommes bien en activité."