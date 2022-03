Guerre en Ukraine : un Russe promet un million de dollars pour l'arrestation de Poutine

Depuis le début de l'invasion, plusieurs oligarques russes, pourtant proches du Kremlin, s'élèvent également contre la guerre en Ukraine. Parmi eux, Oleg Tinkov, fondateur de la banque du même nom, a fustigé la mort "d'innocents tous les jours en Ukraine. C’est impensable et inacceptable." Mikhail Fridman, "l’un des hommes les plus riches de Russie", selon The Financial Times, est de son côté "convaincu que cette guerre n'est pas la réponse". Cette crise "va nous coûter des vies et endommager deux nations qui ont été des sœurs pendant des centaines d’années."