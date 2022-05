Guerre en Ukraine : le soldat russe jugé pour crimes de guerre "demande pardon"

Interrogée sur le déroulé des faits, son épouse Katerina Chelipova a indiqué, ce jeudi, avoir entendu un coup de feu et le bruit sourd d'une voiture depuis chez elle. En sortant de son domicile, elle a alors découvert le sous-officier, une arme dans les mains, avant de remarquer la présence de son mari, étendu sur le sol, une balle dans la tête. Selon le parquet ukrainien, le soldat russe a ensuite continué sa route, avec quatre autres militaires.

"Je sais que vous ne pourrez pas me pardonner, mais je vous demande pardon", a imploré Vadim Chichimarine dans un échange avec la veuve, précisant avoir agi sur ordre d'un camarade, et non d'un supérieur comme précédemment. Face à la cour, le soldat a justifié son acte par un état de stress et de tension.