Guerre en Ukraine : Leroy Merlin appelé à quitter la Russie par ses employés ukrainiens

"Leroy Merlin est devenue la première entreprise au monde à financer le bombardement de ses propres magasins et à tuer ses propres employés", ironise le ministre de la Défense ukrainienne, ce lundi sur Twitter, déplorant la nouvelle. Le même jour, le président ukrainien appelait les entreprises occidentales à ne pas rester impassibles. "Plus un sou ne doit servir à financer la machine de guerre russe (...) Sans commerce avec vous, sans vos entreprises et vos banques, la Russie n'aura plus d'argent" pour s'armer, lançait Volodomyr Zelensky.