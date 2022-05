Ukraine : les actions de Vladimir Poutine "jettent le déshonneur" sur la Russie, accuse le G7

Le G7 hausse le ton avec Vladimir Poutine. À la veille du défilé militaire du "Jour de la Victoire", lundi 9 mai, date à laquelle les Russes célèbrent la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945, un jour après la France, le "Groupe des sept" charge le président russe pour son rôle central dans la "guerre d'agression non provoquée" qu'il a déclenchée en Ukraine, "un pays souverain". Ses actions en Ukraine "jettent le déshonneur sur la Russie et les sacrifices historiques de son peuple", déplorent les sept plus grandes puissances avancées du monde, dans un communiqué diffusé, dimanche 8 mai, à l'issue de leur réunion virtuelle.

"Nous réitérons notre condamnation de l'agression militaire non provoquée, injustifiée et illégale de la Russie contre l'Ukraine et des attaques indiscriminées perpétrées contre des civils et des infrastructures civiles, à l'origine d'une terrible catastrophe humanitaire en plein cœur de l'Europe", soulignent-ils dans ce texte. "Nous sommes consternés par les lourdes pertes en vies humaines, par les violations des droits humains et par les destructions que les actions de la Russie ont infligées à l'Ukraine."