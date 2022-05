Guerre en Ukraine : les bombardements russes continuent, Macron appelle l'OMS à réagir... Le point sur la situation

L'adhésion de l'Ukraine à l'UE prendra "sans doute 15 ou 20 ans". L'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne prendra "sans doute 15 ou 20 ans", a estimé dimanche le ministre français délégué aux Affaires européennes, en préconisant que Kiev entre, en attendant, dans la communauté politique européenne proposée par le président Macron. "Il faut être honnête. (...) Si on dit que l’Ukraine va rentrer dans l’UE dans 6 mois, 1 an ou 2 ans, on ment. Ce n’est pas vrai. C’est sans doute 15 ou 20 ans, c’est très long", a affirmé Clément Beaune sur les ondes de Radio J. La communauté politique européenne proposée par le président Macron est "complémentaire de l’UE" et "peut offrir un projet politique et concret à des pays qui ne sont pas dans le cœur de l’UE et qui veulent se rapprocher de nous", a encore observé le ministre.