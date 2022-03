Guerre en Ukraine : les centrales nucléaires au cœur des inquiétudes

Les centrales nucléaires au cœur du conflit russo-ukrainien. Après la prise de la centrale de Tchernobyl au premier jour de l'invasion russe, Moscou a indiqué, ce mercredi 2 mars dans l'après-midi, avoir pris le contrôle du territoire entourant la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dans le Sud-Est de l'Ukraine. Cette dernière est la plus grande de toute l'Europe.

Avec ses six réacteurs, dont trois ont été arrêtés depuis le début de la guerre, "la centrale fournit plus de la moitié de l'électricité de l'Ukraine", a déclaré, peu après, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), qui s'inquiète de la situation du personnel d'exploitation. "Il faut qu'il soit en mesure de remplir ses fonctions de sûreté et de sécurité", a-t-il ajouté. Pour le responsable, "il y a bien sûr le risque d'une attaque directe, mais aussi la possibilité d'un tir accidentel" de l'armée russe contre l'un des composants de la centrale.