Guerre en Ukraine : les chars américains Abrams livrés "avec des mois d'avance"

Ces puissants chars devraient constituer un atout de taille pour les Ukrainiens, engagés dans un contre-la-montre pour faire avancer leur contre-offensive contre les forces russes. Les forces ukrainiennes affirment ainsi être parvenues à atteindre des premières lignes russes sur le front sud et reprendre du terrain dans l'est du pays. Mais cette progression demeure limitée. Ces nouveaux chars, au blindage solide et à l'artillerie lourde (canon de 120 millimètres, triple mitrailleuse), vont venir renforcer l'équipement militaire de Kiev sur le front.