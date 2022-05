Guerre en Ukraine : les chars "Terminator" déployés par la Russie pour l'assaut de Severodonetsk

Ces chars, qui peuvent viser plusieurs cibles en même temps, sont plus puissants que les tanks déployés jusqu'ici dans l'invasion de l'Ukraine. D'après The Independent, ils se composent "de deux canons, de lanceurs de missiles antichars, de grenades, d'un canon automatique et d'une mitrailleuse". Présentés pour la première fois en 2013 par Vladimir Poutine, ces tanks ont été conçus spécialement pour aider les troupes russes dans les zones urbaines.