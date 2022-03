Guerre en Ukraine : les combats sont-ils cantonnés aux villes de Kiev et Kharkiv ?

Un constat, d’abord : les forces russes sont présentes à la quasi-totalité des frontières sud, est et nord de l’Ukraine, de la région du Donbass à la capitale Kiev. Parmi les villes déjà contrôlées par l’armée russe, Kherson a été la première grande ville à tomber dans ses mains. Si les images sont rares, il y a peu de chances que cette prise se soit déroulée sans combats. Les villes de Donetsk et Louhansk font, elles, partie de ces territoires déclarés indépendants par Vladimir Poutine : dans la région du Donbass, les affrontements se poursuivent et n’ont d’ailleurs pas commencé il y a une dizaine de jours, mais en 2014, au moment de l’annexion de la Crimée.

D’autres villes sont le théâtre d’affrontements et de bombardements : Mykolaiv, Marioupol, Zaporijia, Kharkiv, Soumy, Chernihiv et Kiev. Parmi les villes épargnées à ce jour, celle d’Odessa qui borde la mer Noire, mais qui se prépare déjà à une attaque des forces russes. Et puis Lviv, à 70 km de la Pologne, là où se réfugient ceux qui fuient la capitale et où la France a déplacé son ambassade cette semaine.