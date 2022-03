Guerre en Ukraine : les couloirs humanitaires au cœur de nouvelles négociations avec la Russie

Dès ce lundi matin, l'armée russe a promis un cessez-le-feu et l’ouverture de six corridors humanitaires depuis quatre villes : Kharkiv, Kiev, Marioupol et Soumy. Mais quatre d’entre eux conduiraient les réfugiés ukrainiens vers la Biélorussie et la Russie. Une façon d’empêcher que ces routes soient utilisées dans l’autre sens pour rapporter du matériel humanitaire et des armes depuis l’Occident. De son côté, le représentant russe dans les pourparlers entre Moscou et Kiev a accusé l'Ukraine d'empêcher l'évacuation de civils des villes en proie aux combats.

"La Croix rouge des Européens souhaite faire rentrer des vivres, des médicaments, des secours de différents types à double sens mais ce n'est pas du tout la posture des Russes", analyse le spécialiste des questions de défense Pierre Servant, consultant pour TF1-LCI. "La posture des Russes consiste à utiliser les masses de civils comme une arme de guerre", précise-t-il.