Guerre en Ukraine : les cyberattaques, une nouvelle arme dans le conflit ?

Les actions numériques de ces derniers jours, si elles sont avérées, peuvent-elles aider la Russie dans le conflit qui l'oppose à l'Occident ? Selon Rayna Stamboliyska, spécialiste de la cybersécurité et de la diplomatie numérique, ces cyberattaques ne représentent pas une arme de guerre. "Ce n'est pas la première fois qu'il existe des activités cyber attribuées à la Russie sur le territoire ukrainien, mais leur impact et leur valeur stratégique ont toujours été négligeables", estime-t-elle auprès de TF1info.

Selon elle, ces activités numériques n'ont pas influencé le conflit. "En 2015 et en 2016, il y a déjà eu des cyberattaques contre le réseau d'électricité ukrainien", rappelle Rayna Stamboliyska. "Hormis des coupures d'électricité de quelques heures, l'impact économique et social a été mineur. Et cela n'a eu aucun effet stratégique non plus : l'Ukraine n'a pas arrêté de vouloir se rapprocher de l'Otan et de l'UE."

Dès lors, à quoi servent ces cyberattaques que l'Ukraine attribue à la Russie ? "Il s'agit d'un complément de force", analyse Rayna Stamboliyska. "Cela permet d'expérimenter l'outil numérique pour influencer sur la politique étrangère. Mais pour qu'une cyberattaque soit efficace, il faut que son impact soit significatif et profite à la force attaquante qui doit en garder la maîtrise."