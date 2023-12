Guerre en Ukraine : les États-Unis bientôt "à court d'argent" pour leur soutien militaire ?

Faute d'un accord au Congrès, l'aide militaire américaine à l'Ukraine pourrait cesser rapidement. Un enjeu crucial pour les forces ukrainiennes, alors que l'approche de l'hiver a gelé le front. Le temps presse, prévient la Maison-Blanche.

"Nous sommes à court d'argent et bientôt à court de temps." L'entourage de Joe Biden a sonné l'alarme ce lundi sur l'aide militaire américaine à l'Ukraine, menacée si de nouveaux financements ne sont pas votés avant la fin de l'année par les parlementaires.

"Je veux être claire : si le Congrès n'agit pas d'ici à la fin de l'année, nous serons à court de ressources pour livrer plus d'armes et d'équipements à l'Ukraine", écrit la directrice du Budget de la Maison-Blanche, Shalanda Young, dans un courrier adressé au patron de la Chambre des représentants, à majorité républicaine. "Il n'y a pas de financement magique disponible pour faire face à l'urgence."

Couper l'arrivée d'armes et d'équipements américains briserait l'effort de guerre de l'Ukraine Shalanda Young

En jeu, une enveloppe exceptionnelle de plus de 100 milliards de dollars réclamée au Congrès par le président démocrate Joe Biden le 20 octobre pour répondre aux grandes urgences du moment, à savoir aider Israël et l'Ukraine, tenir tête à la Chine, et répondre aux arrivées de migrants à la frontière sud.

"Couper l'arrivée d'armes et d'équipements américains briserait l'effort de guerre de l'Ukraine", assure la directrice du Budget dans cette lettre au ton pressant, "cela mettrait en danger les avancées obtenues par l'Ukraine et cela augmenterait la probabilité de victoires russes", alors que les livraisons militaires américaines ont déjà diminué.

Blocage parlementaire

Les États-Unis, premier fournisseur d'assistance militaire à l'Ukraine, se trouvent depuis des mois dans le plus grand flou budgétaire, en raison de turbulences parlementaires à n'en plus finir. Le Congrès de la première puissance mondiale n'a toujours pas voté de budget définitif pour l'année fiscale entamée le 1ᵉʳ octobre dernier. L'État fédéral fonctionne pour l'instant grâce à une rallonge d'urgence qui expirera à la mi-janvier.

Les débats s'annoncent ardus à la chambre des représentants : une poignée d'élus républicains, s'ils sont très favorables au soutien à Israël, veulent couper l'aide militaire à Kiev. D'autres parlementaires conservateurs exigent, en échange de leur vote en faveur de l'enveloppe pour l'Ukraine, un net durcissement de la politique migratoire américaine.

Depuis plusieurs semaines, Kiev s'inquiète d'un affaiblissement de l'aide internationale, l'attention de l'opinion occidentale étant désormais focalisée sur le conflit entre Israël et le Hamas. Les fronts de l'est et du sud semblent gelés pour l'hiver, une période que les forces russes devraient utiliser, comme l'année dernière, pour frapper les infrastructures ukrainiennes grâce à leur avantage aérien.