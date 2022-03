Guerre en Ukraine : les États-Unis ferment à leur tour leur espace aérien aux avions russes

Washington avait recommandé lundi à ses ressortissants de quitter "immédiatement" la Russie, "par les options de voyage commerciales encore disponibles", avait indiqué dans un communiqué le département d'État, qui avait déjà recommandé à ses concitoyens de ne pas se rendre sur place. Selon CNN toutefois, les responsables américains estiment qu'il y aura toujours des possibilités pour les Américains de quitter la Russie si les vols russes ne peuvent pas arriver aux États-Unis, les invitant à se replier sur le train.

"Les États-Unis se tiennent aux côtés de leurs alliés du monde entier pour répondre à l'agression non provoquée de Poutine contre le peuple ukrainien", a déclaré le secrétaire d'État aux transports, Pete Buttigieg, dans un communiqué, rapporte la chaîne américaine. L'Administration fédérale de l'aviation a indiqué quant à elle dans un communiqué que l'avis officiel interdisant les avions russes de l'espace aérien américain serait publié mercredi, et qu'il comprendrait les vols réguliers de passagers ainsi que les vols de fret et les vols charter.

Le locataire de la Maison Blanche a aussi menacé les oligarques russes de saisir leurs "yachts, appartements de luxe et jets". "Quand l'histoire de cette période sera écrite, la guerre de Poutine sur l'Ukraine aura laissé la Russie plus faible et le reste du monde plus fort", a prédit le dirigeant démocrate.