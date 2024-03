Guerre en Ukraine : les États-Unis se sont "préparés rigoureusement" dès 2022 à une attaque nucléaire russe, révèle CNN

La perspective de l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie n'était "pas qu'hypothétique" pour le gouvernement américain, dès 2022. C'est ce que révèle une enquête de la chaîne de télévision américaine CNN. Les États-Unis se seraient même préparés à cette éventualité.

Le conflit avait été pris très au sérieux dès le départ. Fin 2022, le gouvernement américain s'est "préparé vigoureusement" à l'éventualité d'un usage de l'arme nucléaire par la Russie, révèle ce dimanche une enquête de la chaîne de télévision américaine CNN. Deux membres de la Maison Blanche ont dévoilé sous couvert d'anonymat ces craintes apparues quelques mois après le début de la guerre en Ukraine, en répondant aux questions du journaliste Jim Sciutto, qui annonce la publication mardi d'un livre sur le sujet.

Vers la fin de l'été 2022 et l'automne de la même année, le Conseil de sécurité nationale des États-Unis a tenu plusieurs réunions pour déterminer "comment nous répondrions, comment nous essaierions d'anticiper ou de dissuader" si des signes venaient à indiquer que la Russie s'apprêtait à utiliser l'arme nucléaire. Cette perspective "n'était pas qu'hypothétique, mais aussi fondée sur des informations que nous avions collectées", ont précisé les membres du gouvernement interviewés.

La contre-offensive ukrainienne aurait pu être un déclencheur

"Nous devions nous préparer de façon à être dans la meilleure position dans le cas où cet événement qui n'était plus impensable viendrait à arriver", ajoutent les mêmes sources, qui évoquent "un scénario qui il y a quelques années était considéré comme appartenant à une époque révolue".

Si les suspicions étaient au plus haut en cette période de la fin d'année 2022, c'est parce que l'Ukraine progressait alors vers Kherson, ville occupée par la Russie. La perte de cette ville stratégique représentait un "déclencheur potentiel" pour la décision d'utiliser l'arme nucléaire, estimait alors le gouvernement américain. Les sources interrogées expliquent à CNN qu'il aurait fallu "des menaces existentielles sur l'État russe, des menaces directes sur le territoire russe" pour que Vladimir Poutine franchisse ce cap.

L'espionnage américain estime qu'il aurait pu le détecter à l'avance si la Russie avait prévu d'utiliser l'arme nucléaire stratégique, mais n'est "pas à 100% sûr" que cela aurait été le cas pour l'usage d'une arme nucléaire tactique, c'est-à-dire une bombe de plus courte portée et de plus petite puissance. Mais la Maison Blanche n'a repéré "aucune indication" des premiers pas vers le déclenchement d'une attaque nucléaire.