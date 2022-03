Guerre en Ukraine : les géants de la bière Heineken et Carlsberg se retirent (complètement) de Russie

Si les activités russes du groupe Heineken ne représentent que 2% de son chiffre d'affaires global, elles fournissent localement du travail à 1800 personnes, dont les salaires devraient être payés jusqu'à la fin de l'année. Le géant de la bière va mettre en vente la propriété de son entreprise en Russie, mais s'attend à perdre 400 millions d'euros dans l'opération, en raison de la perte de valeur de l'actif et autres "charges exceptionnelles". Heineken produit et vend plus de 300 marques de bière et de cidre, dont Heineken, Strongbow et Amstel, et emploie plus de 85.000 personnes à l'échelle mondiale.