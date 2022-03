Guerre en Ukraine : les lieux et établissements russes en France de plus en plus menacés ?

Alexander Makogonov précise qu'en plus des jets de projectiles et des tags, les Russes vivant en France font de plus en plus l'objet de menaces verbales ou écrites. "L'ambassade reçoit des messages réguliers avec des menaces dont plusieurs adressés à des diplomates. Plusieurs de leurs véhicules ont été repeints en bleu et jaune, couleurs du drapeau ukrainien. L'ambassade a reçu une enveloppe contenant de la poudre blanche il y a une semaine environ. Il y a des appels avec des personnes qui insultent, menacent ou raccrochent au nez des standardistes".

Le porte-parole de l'ambassade assure que des dizaines de Russes en France les ont contactés pour faire état de menaces dans la rue ou dans les écoles. "Certains ont été attaqués verbalement dans la rue juste parce qu'ils parlaient russes. Des enfants russophones ont été insultés ou mis à l'écart par certains camarades dans les écoles aux motifs qu'ils étaient russes", rapporte Alexander Makogonov.