Les médias d'État russes RT et Sputnik interdits de diffusion dans l'UE

Dimanche, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait accusé les deux médias de diffuser des "mensonges" sur la guerre menée aux portes de l'Europe. "Nous allons interdire dans l'UE la machine médiatique du Kremlin. Les médias d'État Russia Today et Sputnik, ainsi que leurs filiales, ne pourront plus diffuser leurs mensonges pour justifier la guerre de Poutine et pour semer la division dans notre Union", avait-elle déclaré.

La présidente de RT France, Xenia Fedorova, avait alors vivement réagi en dénonçant "une censure" et une atteinte "aux principes mêmes de la liberté d'expression". Le groupe avait assuré qu'il contesterait cette décision devant la justice.