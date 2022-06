Guerre en Ukraine : les millionnaires russes et ukrainiens s'exilent massivement, selon une étude

Mais où vont-ils ? Traditionnellement, ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui récupèrent ces grosses fortunes. Cette fois-ci, les Émirats arabes unis, avec leur taux d'imposition quasi nul, devraient les dépasser et s'inscrire comme destination numéro une, indique le cabinet londonien dans son rapport. En suivant, figurent aussi l'Australie, Singapour, Israël et les trois M - Malte, l'île Maurice et Monaco - comme lieux privilégiés pour y déménager.

Les données sur la Russie ont toutefois été démenties par le gouvernement de Vladimir Poutine, enlisé depuis plus de 100 jours dans son conflit. Interrogé lors d'une conférence de presse, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé que le gouvernement russe n'avait pas "remarqué une tendance" de départs de millionnaires du pays.