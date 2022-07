Guerre en Ukraine : les mines qui vont compliquer l'exportation de céréales

Ce sont principalement les forces ukrainiennes qui ont disposé des mines dans les eaux de la mer Noire et de la mer d'Azov, ainsi que sur certaines plages, pour empêcher un débarquement russe et la prise de contrôle de ses ports. C'est pour la même raison qu'elles refusaient de procéder au déminage que Moscou exigeait pour reprendre les exportations, et que son armée aurait pu exploiter. Kiev a ainsi toujours refusé de communiquer sur le type de mines utilisées ou leur nombre, estimé à plus de 400 par les Russes.

Si le grand port de Marioupol, sur la mer d'Azov, est désormais aux mains des Russes, celui d'Odessa devrait permettre l'exportation promise par l'accord signé le 22 juillet à Istanbul. Mais si la marine russe a enregistré des revers majeurs, comme la perte de son navire amiral Moskva, elle domine toujours largement la mer Noire, d'où elle tire régulièrement en direction des côtes ukrainiennes.