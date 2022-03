Guerre en Ukraine : les négociateurs ukrainiens et russes notent des progrès dans les pourparlers

Le début d'un processus de désescalade ? Ce dimanche, un membre de la délégation russe pour les pourparlers avec le pouvoir ukrainien s'est montré optimiste quant à l'avancée des négociations. Des "progrès significatifs" ont été réalisés depuis le début des discussions, estime Leonid Slutsky, dans des propos relayés par l'agence de presse russe RIA. "Si nous comparons les positions de la Russie et de l'Ukraine dans les négociations au tout début et maintenant, nous pouvons voir des progrès significatifs", martèle-t-il. "Je m'attends à ce que ces progrès se traduisent par une position unifiée des deux délégations et par un document à signer", ajoute-t-il.