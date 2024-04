Guerre en Ukraine : "les premières troupes françaises" arrivent-elles vraiment à Odessa, comme le suggère une vidéo ?

Une séquence partagée en ligne, titrée en anglais, assure que "les premières forces françaises arrivent à Odessa", située au sud de l'Ukraine. Une information catégoriquement démentie par le ministère des Armées auprès de TF1info. Les chars vus sur les images appartiennent en réalité à la Russie.

Envoyer des troupes étrangères en Ukraine, Emmanuel Macron ne l’avait pas "exclu", mais l’a-t-il pour autant mis en œuvre ? Une vidéo de chars qui appartiendraient à l’armée française et qui seraient entrés à Odessa, ville du sud de l’Ukraine, est partagée par des comptes X. Sur des images de mauvaise qualité, filmées grossièrement, trois véhicules militaires en mouvement sont visibles. En bandeau, on peut lire en anglais "French forces arrive in Odessa" soit : "Les premières forces françaises arrivent à Odessa !!!"

Le relai d'un blog suprématiste américain

Ces images sont relayées par des comptes habituels de la complosphère française, comme Silvano Trotta, qui s’interroge : "Tout le week-end des rumeurs et des vidéos circulent sur les réseaux sur l'arrivée de troupes françaises à Odessa, en Ukraine. Est-ce vrai ? Nos députés et sénateurs sont-ils informés ?" Mais aussi par un profil QAnon, cette mouvance conspirationniste née aux États-Unis.

Une vidéo qui, comme beaucoup d’autres, peut avoir des boucles Telegram comme origine, via des groupes prorusses, mais qui semble avoir trouvé un écho en étant publiée sur le blog américain d’un certain Hal Turner. Cet ancien animateur de radio est aujourd’hui blogueur à temps plein, mais aussi et surtout un suprémaciste blanc, adepte de nombreuses théories conspirationnistes. Le 21 avril, il publie ainsi un article intitulé "VIDÉO : les troupes françaises se déploient à Odessa en Ukraine".

Sur cette vidéo, les chars transportés ne sont pas français mais russes - capture écran

En réalité, cette information est totalement fallacieuses... puisqu’aucun véhicule français n’apparait sur ces images. Ainsi, une source militaire nous confirme qu’il ne s’agit pas de véhicules français, mais plutôt d'engins soviétiques. Les transporteurs de chars semblent être des camions type KamAZ, et les deux premiers véhicules transportés visibles à l’image, des SA-6, des porte-missiles sol-air de l’armée russe. Le troisième camion, lui, semble être doté d’un châssis type ZIL. Un matériel là aussi typique des équipements à la disposition des armées de l'ex-URSS. Impossible en revanche, avec le peu de détails visuels et la mauvaise résolution de l’image, de dater et de localiser cette vidéo.

Contacté par TF1info, le ministère des Armées "dément toute implication et tout envoi de troupes françaises en Ukraine", comme il a déjà pu le faire publiquement à l'occasion d'autres fausses rumeurs sur le sujet. Les seuls soldats français dans la région se trouvent actuellement en Pologne, en Roumanie, mais aussi en Estonie, dans le cadre de leur participation à la mission de l'Otan.

