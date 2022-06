Guerre en Ukraine : les premiers passeports russes remis aux habitants de Kherson

La Russie a remis samedi 11 juin les tout premiers passeports à des habitants de Kherson, ville du sud de l'Ukraine conquise par l'armée de Vladimir Poutine dans les premiers jours de la guerre, selon les agences de presse officielles russes. Selon l'agence Tass, 23 habitants de Kherson ont reçu au cours d'une cérémonie un passeport russe, une "procédure simplifiée" permise grâce à un décret signé fin mai par le président russe Vladimir Poutine.

"Tous nos habitants veulent obtenir un passeport et la citoyenneté (russe) le plus rapidement possible", a assuré durant la cérémonie le chef de l'administration, prorusse, Vladimir Saldo cité par Tass. "C'est une nouvelle époque qui s'ouvre pour nous (...) C'est le document le plus important qu'une personne possède dans sa vie", a-t-il précisé à l'agence Ria Novosti. À en croire les pro-Moscou, la date de cette cérémonie est loin d'être due au hasard. En effet, le 12 juin correspond en Russie à la célébration de l'indépendance du pays. Une date qui fait référence au 12 juin 1990, jour où la Russie à déclarer son l'indépendance de la Russie vis-à-vis de l'Union soviétique.