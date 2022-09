Ukraine : les propos polémiques de Ségolène Royal sur Marioupol repris par la télévision russe

Le 1er septembre dernier, l’ancienne candidate à la présidentielle s’était exprimée sur la guerre en Ukraine et s’était fait remarquer par une sortie polémique sur le bombardement russe de la maternité de Marioupol, condamné par la communauté internationale.

"Tout le monde le sait qu’il y a une propagande de guerre par la peur. Ne serait-ce que le premier événement qui a été dit, la maternité bombardée. Quand Monsieur Zelensky a fait le tour des parlements européens, c’est là que le processus de paix s’est interrompu. […] Il a dit : 'J’ai rencontré une femme enceinte qui m’a dit vengez-moi'. Il a été incapable de donner le nom de cette femme, on n’a pas su le nom des victimes. Et vous pensez bien que s’il y avait eu la moindre victime, le moindre bébé avec du sang, à l’heure des téléphones portables, on les aurait eues", avait-elle déclaré sur l'antenne de BFMTV.

Ségolène Royal s'est par la suite excusée sur les réseaux sociaux, ajoutant qu'elle n'a "jamais nié les crimes de guerre".