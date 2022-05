Les réfugiés ukrainiens interdits d'entrée dans des magasins de Prague ?

Les Ukrainiens ayant trouvé refuge à Prague ne sont-ils plus les bienvenus dans certains commerces ? C’est ce qu’avance un utilisateur de la messagerie Telegram, selon qui "suite à une recrudescence de vols, certaines boutiques de la ville de Prague, Pologne, arborent désormais cette affiche". Hormis son approximation géographique (Prague se trouve en République Tchèque et non pas en Pologne, pays voisin), cette publication est-elle fiable ?

Pour appuyer son message, deux photos de devantures de magasins ayant placardé des affiches d’une main tendue en jaune et bleu, avec cette consigne traduite : "Ukrainians are not allowed to enter" ("Les Ukrainiens ne sont pas autorisés à entrer").