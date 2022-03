Les ressortissants d’origine africaine sont-ils discriminés à la frontière polonaise ?

Sur Twitter, sous le hashtag #AfricansinUkraine, plusieurs vidéos rapportent des scènes de confusion sur des quais de gare bondés, où des étrangers sont empêchés de monter à bord de trains partant vers l’ouest. À la frontière polonaise, qui concentre la moitié des demandes d’accueil, des expatriés d’origine africaine relatent des heures d’attente pour passer les postes-frontières, contrairement à des ressortissants ukrainiens qui auraient eu la priorité.

Parmi les témoignages circulant dans la presse et sur les réseaux sociaux, tous font état de discriminations à l’encontre des ressortissants étrangers. La plupart des vidéos très relayées semblent sourcées : elles sont souvent publiées par des journalistes présents sur place ou des personnes se disant victimes de ce traitement différencié. Par exemple, un journaliste français relaye une vidéo filmée par un jeune homme marocain et diffusée sur Tik Tok. Il raconte : "Nous sommes réunis, les Marocains, les Arabes et les Noirs, et de l'autre côté, les ukrainiens. Un bus arrive toutes les 15 min pour les récupérer et nous toutes les 4h et ils choisissent qui va monter. Les frontières ne sont pas loin, elles sont à 100 m à peu près…"