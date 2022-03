"Nous n'y sommes pour rien" : les Russes de France redoutent un climat de défiance

Les Zakouskis et le bœuf Stroganoff ne font plus recette, mais Joe Ascione, la patronne de La table Russe à Paris ne veut pas fermer son restaurant malgré une baisse de fréquentation et des signes d'hostilité depuis l'invasion de l'Ukraine par Vladimir Poutine. "Il ne faut pas tout mélanger", lance-t-elle dans la vidéo du JT de 13H en tête de cet article. En dépit des insultes téléphoniques et des agressions verbales de certains passants, "il faut continuer de vivre et de travailler sans avoir la peur au ventre. Nous n'y sommes pour rien. On est contre la guerre", explique-t-elle.